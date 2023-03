**Governo: Cdm domani 15,45 a Cutro, a odg dl 'flussi e contrasto immigrazione irregolare'** (2) (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) - All'ordine del giorno del Cdm inoltre il dl su "Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE - esame definitivo" (affari europei, sud, politiche coesione e pnrr — imprese e made in italy — giustizia). Il decreto su "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" - esame definitivo (affari europei, sud, politiche di coesione e pnrr — giustizia)". Il decreto su "Attuazione della direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) - All'ordine del giorno del Cdm inoltre il dl su "Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE - esame definitivo" (affari europei, sud, politiche coesione e pnrr — imprese e made in italy — giustizia). Il decreto su "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" - esame definitivo (affari europei, sud, politiche di coesione e pnrr — giustizia)". Il decreto su "Attuazione della direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, ...

