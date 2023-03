Governo | Calderoli | con Regioni collaborazione e pragmatismo'

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “È proseguito oggi il lavoro della Conferenza Stato-e della Conferenza Unificata, con le sedute odierne che hanno rispecchiato il clima delle precedenti. Sono stati esaminati 20 provvedimenti nell'arco di meno di mezz'ora, al ritmo medio di circa uno al minuto. Anche in quest'occasione la volontà di collaborare e ildei soggetti istituzionali coinvolti sono stati una limpida dimostrazione di come in questa sede intendiamo operare nel solco dei quattro principi di rapidità, semplicità, efficienza ed efficacia che ho chiesto di rispettare fin dalla prima riunione”. Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto, al termine delle Conferenze Stato-e Unificata.

... sottolineando apprezzamento per il metodo adottato dai Ministri Fitto e, che hanno ...di condivisione e collaborazione anche preventiva rispetto al percorso di attuazione del PNRR tra,......Giancarlo Giorgetti e al ministro per gli Affari regionali e Comuni montani Roberto. Se ...al consiglio regionale ed approvato all'unanimità invitiamo il governatore ad attivarsi al......un Consiglio regionale ad hoc per discutere dell'autonomia differenziata sulla quale ilnazionale ha impresso un'incomprensibile accelerazione e che, per come progettata dal decreto,...

Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, al termine delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata.Prende forma il meccanismo che finanzierà gli incentivi a imprese e famiglie. Nel pacchetto anche il 7,5% dei fondi di coesione e le risorse che possono uscire dal Pnrr ripensato ...