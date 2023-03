“Gli uomini non vogliono una storia seria con me perché sono una pornostar”: lo sfogo della creator di OnlyFans (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Gli uomini non vogliono una storia seria con me perché sono una pornostar”. Lo sfogo della giovane e avvenente Billie Beever è servito. Bionda, occhi azzurri, formosa, eppure la detestano. Il destino di una delle creator di OnlyFans più affermate in Australia sembra infatti quello di essere apprezzata nel lavoro ma allontanata nella, e dalla, vita reale. “Mi dicono di divertirsi con me, che sono la donna ideale, ma poi quando cerco di avere una relazione seria, ecco che non possono star con me a causa del mio lavoro”. L’ostracismo nei confronti della Beever tocca vette di crudeltà francamente incomprensibili, perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Glinonunacon meuna”. Logiovane e avvenente Billie Beever è servito. Bionda, occhi azzurri, formosa, eppure la detestano. Il destino di una delledipiù affermate in Australia sembra infatti quello di essere apprezzata nel lavoro ma allontanata nella, e dalla, vita reale. “Mi dicono di divertirsi con me, chela donna ideale, ma poi quando cerco di avere una relazione, ecco che non posstar con me a causa del mio lavoro”. L’ostracismo nei confrontiBeever tocca vette di crudeltà francamente incomprensibili,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : In Ucraina: da una parte ci sono uomini e donne che combattono insieme, alla pari, donne che curano i feriti e altr… - ricpuglisi : Uno dei modi più rilevanti per garantire uguaglianza tra uomini e donne (a parte il tema del salario) è quello di g… - NicolaMorra63 : 'Sono stanco capo. Stanco di andare sempre in giro solo come un passero nella pioggia. Stanco di non poter aver m… - federiicamarchi : comico che gli “uomini” parlino di sessismo solo quando si parla di soldi - ZiaClara_ : RT @ManuDolcenera: A chi si dedica la festa della donna quest’anno?!? Agli uomini di buona volontà che sono accanto alle donne che lottano… -