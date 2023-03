Gli statunitensi che vanno a curarsi in Messico (Di mercoledì 8 marzo 2023) I quattro cittadini americani rapiti a Matamoros erano lì per un intervento di chirurgia estetica: il turismo medico è un settore in forte espansione Leggi su ilpost (Di mercoledì 8 marzo 2023) I quattro cittadini americani rapiti a Matamoros erano lì per un intervento di chirurgia estetica: il turismo medico è un settore in forte espansione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Gli statunitensi che vanno a curarsi in Messico - geomsalvatores2 : RT @tranellio: Gli attacchi terroristici al Nord Stream sono stati compiuti da un 'gruppo filo-ucraino', lo confermano nuove intelligence.… - wcfverona : Pieno di rumore e di furore: gli attivisti per i diritti umani chiedono l’intervento dell’ONU per fermare le restri… - randolfo_vella : @nonsolopierina @fabio_tab @Cerrezio_FC @putino Se è un alleanza difensiva ci vuole reciproca assistenza E da noi a… - BettainChin : RT @sweetlullaby0: ????????Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha paragonato ogni possibile sostegno militare alla Russia da parte di Pech… -