Gli Stati Uniti continuano a provarci a bloccare TikTok

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Una proposta di legge bipartisan vorrebbe ampliare i poteri dell'amministrazione per affrontare situazioni in cui una tecnologia può rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Il ministro Piantedosi doveva dire una sola cosa: mi dispiace, faremo tutto il necessario per evitare altri morti.… - GuidoDeMartini : ?? CON LA SCUSA DEL COVID, L’O.M.S. VORREBBE IMPORRE UNA CONVENZIONE V_I_N_C_O_LA_N_T_E PER GLI STATI ?? Spunta nuov… - Gitro77 : I sabotatori filo-ucraini sarebbero gli Stati Uniti. Se non si trattasse di un atto di guerra nei nostri confronti,… - Sissijj14 : RT @Frances02105357: Gli Stati Uniti avviano un nuovo Maidan in Georgia. Va notato in particolare che la protesta in Georgia sta acquisendo… - LaNotiziaQuoti : A scoprirlo sono stati gli agenti del commissariato di Assisi. Numerose le truffe messe a segno dall'uomo #cronaca… -

... creare spazio fiscale perinvestimenti e consentire ai paesi di costruire riserve per far ... Di qui la richiesta aglidi fissare per il 2024 'obiettivi di bilancio ambiziosi che rispettino il ...Sul corpo della donna, da un primo esame del medico legale, sonoriscontrati molti segni di ... c'è stata una drammatica crescita del numero degli stupri, in aumento del 13,5%, mentreatti ...... "Tenuto conto della persistente elevata incertezza per il quadro macroeconomico e di bilancio, in questo frangente, la Commissione ritiene che una decisione sull'opportunità di sottoporre...

Cina, alta tensione con gli Stati Uniti: "Vogliono sopprimerci. Così si va allo scontro" la Repubblica

Sono 125 le donne uccise nel 2022, il 95% maggiorenni e il 78% italiane. Sono stati 103 gli omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o ex, 34 da un genitore o da un figlio. Sono le cifre d ..."La Champions fa sempre brillare gli occhi da piccoli. E noi abbiamo approcciato le partite nella maniera migliore possibile. Mi aspetto a Londra ...