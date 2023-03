Gli sequestrano il cellulare a scuola, il padre va dall'avvocato: "Follia" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un telefono cellulare di un alunno di 11 anni che squilla disturbando la lezione di religione. L'insegnante che lo sequestra e il papà dello studente che decide di affidarsi ad uno studio legale per procedere nei confronti del docente e... Leggi su europa.today (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un telefonodi un alunno di 11 anni che squilla disturbando la lezione di religione. L'insegnante che lo sequestra e il papà dello studente che decide di affidarsi ad uno studio legale per procedere nei confronti del docente e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JonjeyO : @Romina181004671 @ElicrinaMacrina @vfeltri Le scrive perchè non gli sequestrano il telefono - AlanPanassiti : @ultimora_pol Sequestrano un articolo ?????? ? Lo strappano dalla pagina e gli mettono i sigilli??????????? - pin_klo : @perplimimi e come fa a non avere amic* con cui ha passato la serata che gli sequestrano le chiavi dei mezzi..io ce… - Vincenx27971 : @LaZanzaraR24 @giucruciani Occhio che mo fanno irruzione gli anarchici e ti sequestrano - alb_can : @VinErrico @Spazio_Napoli @Chiariello_CS Situazione che nessuno chiarisce in modo netto. Gli ultra vengono soggetti… -