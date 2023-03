Gli Impianti zigomatici secondo il dottor Cesare Paoleschi, autore del Manuale di Chirurgia Implantare Zigomatica per l’Odontoiatra (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Scopriamo insieme le potenzialità e i vantaggi della tecnica degli Impianti zigomatici per la riabilitazione delle gravi atrofie mascellari grazie al dottor Cesare Paoleschi, autore di un’importante pubblicazione sull’argomento. Milano, 8 Marzo 2023. La riabilitazione delle gravi atrofie ossee rappresenta da sempre una sfida molto importante per gli implantologi di tutto il mondo. In passato, i pazienti con una significativa riduzione della quantità di osso disponibile avevano poche alternative, come l’utilizzo di protesi rimovibili o il rischio di una procedura invasiva e molte volte fallimentare come il trapianto di osso. Tuttavia, grazie ai progressi scientifici e all’introduzione di nuove tecniche, è possibile trattare con successo anche i casi più complessi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Scopriamo insieme le potenzialità e i vantaggi della tecnica degliper la riabilitazione delle gravi atrofie mascellari grazie aldi un’importante pubblicazione sull’argomento. Milano, 8 Marzo 2023. La riabilitazione delle gravi atrofie ossee rappresenta da sempre una sfida molto importante per gli implantologi di tutto il mondo. In passato, i pazienti con una significativa riduzione della quantità di osso disponibile avevano poche alternative, come l’utilizzo di protesi rimovibili o il rischio di una procedura invasiva e molte volte fallimentare come il trapianto di osso. Tuttavia, grazie ai progressi scientifici e all’introduzione di nuove tecniche, è possibile trattare con successo anche i casi più complessi di ...

