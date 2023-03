Gli hacker di NoName057 si prendono il “merito” delle dimissioni di Baldoni (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nel corso delle ultime settimane hanno rivendicato una lunga serie di attacchi DDoS nei confronti di siti istituzionali e aziendali. Ora, all’indomani delle dimissioni di Roberto Baldoni dall’incarico di direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, il collettivo di hacker NoName057 si è presa i meriti per questo passo indietro da parta del numero uno di ACN che, adesso, ha lasciato il suo ruolo vacante (in attesa delle indicazioni che arriveranno dal Copasir e di una nuova nomina da parte del Consiglio dei Ministri). Eppure questa tipologia di offensiva – che arreca “solo” il danno di rendere irraggiungibile un portale, ma non comporta alcun data breach – sembra non poter essere la causa di questo scossone. LEGGI ANCHE > Chi sono gli ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nel corsoultime settimane hanno rivendicato una lunga serie di attacchi DDoS nei confronti di siti istituzionali e aziendali. Ora, all’indomanidi Robertodall’incarico di direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, il collettivo disi è presa i meriti per questo passo indietro da parta del numero uno di ACN che, adesso, ha lasciato il suo ruolo vacante (in attesaindicazioni che arriveranno dal Copasir e di una nuova nomina da parte del Consiglio dei Ministri). Eppure questa tipologia di offensiva – che arreca “solo” il danno di rendere irraggiungibile un portale, ma non comporta alcun data breach – sembra non poter essere la causa di questo scossone. LEGGI ANCHE > Chi sono gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... USConsMilan : Il nostro account Twitter è stato interessato nelle scorse ore da un attacco hacker da parte di ignoti, che ne hann… - LKynes4 : RT @ultimenotizie: 'La nostra serie di attacchi all'infrastruttura internet italiana può essere giustamente considerata riuscita :a seguito… - ConteMax65 : RT @Umberto_Rapetto: avviso per chi al ristorante perde venti minuti per scegliere cosa mangiare e quale contorno abbinare... Il Governo ne… - infoitinterno : Perché gli hacker russi festeggiano il siluramento di Baldoni? - Umberto_Rapetto : avviso per chi al ristorante perde venti minuti per scegliere cosa mangiare e quale contorno abbinare... Il Governo… -