Gli ex Magazzini Generali verso l’acquisizione da parte di Atb, Garage San Marco a Paolo Cividini (Di mercoledì 8 marzo 2023) Bergamo. Gli ex Magazzini Generali di Bergamo verranno acquisiti da ATB, mentre il Garage San Marco di via Zelasco diventerà di Paolo Cividini. È quanto emerge dal comunicato congiunto diffuso dall’azienda di trasporti nella serata di mercoledì (8 marzo), nella quale vengono chiariti i destini dei due immobili di via Rovelli e via Zelasco. In una prima fase Cividini aveva vinto entrambe le procedure di vendita, salvo poi trovare un accordo con ATB per la ripartizione, a condizioni economiche che non sono ancora state definite. “ATB e Paolo Cividini comunicano di essere stati informati in data odierna che gli immobili di Via Rovelli e di Via Zelasco – Garage San Marco – oggetto della procedura di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 marzo 2023) Bergamo. Gli exdi Bergamo verranno acquisiti da ATB, mentre ilSandi via Zelasco diventerà di. È quanto emerge dal comunicato congiunto diffuso dall’azienda di trasporti nella serata di mercoledì (8 marzo), nella quale vengono chiariti i destini dei due immobili di via Rovelli e via Zelasco. In una prima faseaveva vinto entrambe le procedure di vendita, salvo poi trovare un accordo con ATB per la ripartizione, a condizioni economiche che non sono ancora state definite. “ATB ecomunicano di essere stati informati in data odierna che gli immobili di Via Rovelli e di Via Zelasco –San– oggetto della procedura di ...

