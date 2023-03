Gli allievi del Master UEFA Pro ospiti del Monza di Palladino | docente per un giorno

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Prosegue la formazione per glidelPro (massimo livello formativo per un allenatore, corso riconosciuto anche a livello europeo) e, dopo i due giorni passati a febbraio al Marsiglia, con l’obiettivo di conoscere da vicino le metodologie di lavoro adottate dallo staff tecnico del club transalpino, ieri e oggi i corsisti sono statidelper il secondo stage di quest’anno. Due giorni immersi nell’ambiente lavorativo brianzolo, tra lo stadio e il centro sportivo Luigi Berlusconi, per vedere in prima persona le sedute di allenamento di una delle grandi rivelazioni di questo campionato di Serie A e per confrontarsi direttamente con lo staff tecnico del. Padrone di casa eper un, davanti ai propri colleghi ...