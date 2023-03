Giuseppe Brindisi smentisce la chiusura di Zona Bianca: «Hic manebimus optime» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Zona Bianca Zona Bianca in Zona rossa. Secondo Dagospia, il programma di Rete 4 sarebbe a rischio chiusura a causa del calo di ascolti. Abbiamo chiesto un commento al conduttore Giuseppe Brindisi che ha smentito la cancellazione con una emblematica citazione latina. “Hic manebimus optime (Qui staremo benissimo, ndDM)”. Dunque Giuseppe Brindisi e il suo team “non si muoveranno” dalla loro posizione. A tal proposito, per dare nuova linfa al programma nell’ultima puntata sono state introdotte delle novità. La più vistosa è il pubblico in studio. Zona Bianca ha debuttato nell’aprile 2021 e da allora va in onda senza sosta nel prime time di Rete 4. ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 8 marzo 2023)inrossa. Secondo Dagospia, il programma di Rete 4 sarebbe a rischioa causa del calo di ascolti. Abbiamo chiesto un commento al conduttoreche ha smentito la cancellazione con una emblematica citazione latina. “Hic(Qui staremo benissimo, ndDM)”. Dunquee il suo team “non si muoveranno” dalla loro posizione. A tal proposito, per dare nuova linfa al programma nell’ultima puntata sono state introdotte delle novità. La più vistosa è il pubblico in studio.ha debuttato nell’aprile 2021 e da allora va in onda senza sosta nel prime time di Rete 4. ...

