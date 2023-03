Giulia De Lellis in crisi con il fidanzato? Le sue parole su Instagram sollevano nuovi dubbi: ecco cosa ha scritto (Di mercoledì 8 marzo 2023) Giulia De Lellis sta attraversando un momento particolare della sua vita. Ad ammetterlo è la stessa influencer che in una delle sue storie su Instagram invita le followers a cantare a squarciagola: '... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 marzo 2023)Desta attraversando un momento particolare della sua vita. Ad ammetterlo è la stessa influencer che in una delle sue storie suinvita le followers a cantare a squarciagola: '...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... imnichi_ : Ho scambiato Federica Scagnetti per Giulia De Lellis. I miei 27 anni si fanno sentire?? - mauriziodallap : 8 marzo, sul nostro settimanale #Grazia: pezzi di Emma Bonino, Elly Schlein, Dacia Maraini, Giulia De Lellis, Gessi… - Ale74226567 : @tonyspillo Dimentichi, Sossio gfvip 4,stefano sala gfvip, Giulia De lellis gfvip 2, Gennaro gf16 Tutti primi final… - thal4ssophile : @martinansie Considera che è stato un trono molto seguito per questa coppia, a prescindere dalla tua preferenza per… - Roberta000802 : RT @uedooc: Giulia De Lellis, Alessia Cammarota e Francesca Del Taglia portano un tapiro a Tina per le false previsioni sulle loro storie d… -