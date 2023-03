Giugliano, tre aziende colpite da interdittive antimafia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tre aziende di Giugliano colpite da interdittive antimafia. Si tratta dell’azienda agricola Sestile srl, della ditta individuale Sestile Giovanna e della Tenuta la Contessa, quest’ultima situata in via Carrafiello, a Varcaturo. Tutte e tre le aziente hanno sede nella Terza città della Campania. A darne notizia è Il Mattino. Giugliano, tre aziende colpite da interdittive L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tredida. Si tratta dell’azienda agricola Sestile srl, della ditta individuale Sestile Giovanna e della Tenuta la Contessa, quest’ultima situata in via Carrafiello, a Varcaturo. Tutte e tre le aziente hanno sede nella Terza città della Campania. A darne notizia è Il Mattino., tredaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Interdittive antimafia per tre aziende

Tre aziende di Giugliano raggiunte da interdittive antimafia: si tratta dell'azienda agricola Sestile srl, con sede a Giugliano, della ditta individuale Sestile Giovanna, con sede a Giugliano, e della Tenuta la Contessa.

Giugliano, controlli al campo rom: sequestrate tre auto

A Giugliano in Campania i carabinieri della locale compagnia hanno setacciato il campo rom della zona Asi per monitorare e controllare i veicoli. Durante le operazioni sono state sequestrate tre auto. Una delle vetture è risultata rubata a Napoli lo scorso dicembre mentre le altre due non avevano la prevista copertura assicurativa.