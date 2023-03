Giugliano | blitz dei carabinieri al campo rom | sequestrate auto e centraline

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Un nuovo blitz nel campo rom della zona ASI di Giugliano, sequestrate tre vetture una delle quali risultata rubata… - infoitinterno : Giugliano, blitz nel covo del narcos Raffaele Imperiale - sandro_cuomo : Giugliano, blitz nel covo del narcos Raffaele Imperiale: trovato un arsenale di 53 armi e migliaia di munizioni Met… -

Baroni pianifica un nuovoSport [ 03/03/2023 ] Basket in carrozzina, serie B: Lecce - Palermo ... Brindisi pronta a ripartire, obiettivo 'manita' Sport [ 03/03/2023 ] Taranto, con il...Baroni pianifica un nuovoSport [ 03/03/2023 ] Basket in carrozzina, serie B: Lecce - Palermo ... Brindisi pronta a ripartire, obiettivo 'manita' Sport [ 03/03/2023 ] Taranto, con il...Baroni pianifica un nuovoSport [ 03/03/2023 ] Basket in carrozzina, serie B: Lecce - Palermo ... Brindisi pronta a ripartire, obiettivo 'manita' Sport [ 03/03/2023 ] Taranto, con il...

Giugliano, blitz dei carabinieri al campo Rom: sotto chiave auto e ... Il Meridiano News

GIUGLIANO – A Giugliano in Campania i Carabinieri della locale compagnia hanno setacciato il campo rom della zona Asi con l’intento di monitorare e controllare i veicoli. Durante le operazioni sono st ...Carcere duro per Rosario Giugliano: il 63enne ritenuto il punto di riferimeno del clan Fezza-De Vivo di Pagani è finito al 41bis ...