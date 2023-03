Giovanni Minoli: "Troppi attacchi strumentali, stampa senza credibilità" (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Giorgia ed Elly leader dei due principali partiti italiani? Sarà una rivoluzione copernicana. Anzi, lo è già. Quanto agli esiti, li vedremo. Comunque, è iniziato a tutti gli effetti il tempo delle donne».La chiave del successo? «Se ognuna delle due riuscirà a interpretare l'Italia attraverso se stessa, cioè attraverso quello che sono davvero le rispettive idee».Previsioni? «Con il suo “non sono ricattabile” detto a Berlusconi subito, all'inizio del governo, Meloni ha scardinato quello che era il modello di gestione del centrodestra, ha chiarito subito che si faceva a modo suo».Quanto alla Schlein? «Adesso tocca a lei riuscire a fare un percorso che liberi il Pd dai suoi padrini storici. Ce la farà se le esigenze della gestione del potere non la cambieranno». A me pare che lo sforzo della Meloni sia, arrivando da destra, liberarsi di tutti i fardelli che possono ostacolarle il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Giorgia ed Elly leader dei due principali partiti italiani? Sarà una rivoluzione copernicana. Anzi, lo è già. Quanto agli esiti, li vedremo. Comunque, è iniziato a tutti gli effetti il tempo delle donne».La chiave del successo? «Se ognuna delle due riuscirà a interpretare l'Italia attraverso se stessa, cioè attraverso quello che sono davvero le rispettive idee».Previsioni? «Con il suo “non sono ricattabile” detto a Berlusconi subito, all'inizio del governo, Meloni ha scardinato quello che era il modello di gestione del centrodestra, ha chiarito subito che si faceva a modo suo».Quanto alla Schlein? «Adesso tocca a lei riuscire a fare un percorso che liberi il Pd dai suoi padrini storici. Ce la farà se le esigenze della gestione del potere non la cambieranno». A me pare che lo sforzo della Meloni sia, arrivando da destra, liberarsi di tutti i fardelli che possono ostacolarle il ...

