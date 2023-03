Giovanni Fidaleo | il direttore d' albergo ucciso dal carabiniere Giuseppe Molinaro | cosa sappiamo finora

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Grave fatto di sangue a Suio, in provincia di Latina.di 58 anni, haa colpi d'arma da fuoco ildi un. Poi ha sparato contro una donna, colpendola all'addome e...

Ha sparato e ucciso il direttore di un albergo,, quindi ha ferito la donna che avrebbe avuto una relazione con l'uomo e poi è fuggito, ma dopo qualche ora si è fatto arrestare. - continua sotto - Protagonista un carabiniere di 58 ...Omicidio e tentato femminicidio in provincia di Latina , dove Giuseppe Molinaro , carabiniere di 55 anni, ha sparato e ucciso il direttore di un albergo,. Poi ha ferito la donna che avrebbe avuto una relazione con l'uomo ed è fuggito, ma dopo qualche ora si è fatto arrestare. Il militare, in servizio in una stazione dell'Arma nel ...Ha sparato e ucciso il direttore di un albergo,, quindi ha ferito la donna che avrebbe avuto una relazione con l'uomo e poi è fuggito, ma dopo qualche ora si è fatto arrestare. Protagonista un carabiniere di 58 anni, Giuseppe ...

