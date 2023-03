Giornata Internazionale della Donna, tutti gli eventi. I cortei nelle varie città (Di mercoledì 8 marzo 2023) Manifestazioni, seminari, spettacoli teatrali, cortei, reading, mostre, incontri in tutta Italia per celebrare la Festa Leggi su repubblica (Di mercoledì 8 marzo 2023) Manifestazioni, seminari, spettacoli teatrali,, reading, mostre, incontri in tutta Italia per celebrare la Festa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : #8marzo, la dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni in occasione della Giornata Internazionale della Donna… - GrandeFratello : Belle, forti, indipendenti... Buona giornata internazionale della donna a tutte voi da #GFVIP ?????? #festadelladonna - chetempochefa : - Nella Giornata internazionale della donna condividiamo le parole di @lucianinalitti ???? #InternationalWomensDay… - KondElisa : RT @ANNACippiu: 'Care donne, niente è impossibile per voi': Putin si congratula con le donne russe per la festa della donna il presidente r… - chiaramancusi_ : RT @CucchiRiccardo: Non è una festa. È una giornata internazionale di lotta. Per i diritti e il rispetto delle donne. In Iran, in Afghanist… -