Giornata Internazionale della Donna: storia e origine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Giornata Internazionale della Donna: l’8 marzo ricorre la Giornata Internazionale della Donna. Ma da dove deriva questa ricorrenza? E cosa possiamo fare perché non diventi la festa degli stereotipi imbellettati da cotonatissime mimose? Per molti anni si è creduto che l’8 marzo fosse legato come data al tragico incendio del 1908 tenutosi nella fabbrica newyorkese Cotton o Cottons che vide presumibilmente la morte di centinaia di operaie e che tale evento potesse rappresentare quindi un importante momento di riflessione riguardo il ruolo socio – culturale delle donne. Frutto però di un erronea attribuzione e di una fantasiosa narrazione, per tanto tempo ci si è probabilmente confusi con l’incendio realmente avvenuto il 25 marzo 1911 nella fabbrica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023): l’8 marzo ricorre la. Ma da dove deriva questa ricorrenza? E cosa possiamo fare perché non diventi la festa degli stereotipi imbellettati da cotonatissime mimose? Per molti anni si è creduto che l’8 marzo fosse legato come data al tragico incendio del 1908 tenutosi nella fabbrica newyorkese Cotton o Cottons che vide presumibilmente la morte di centinaia di operaie e che tale evento potesse rappresentare quindi un importante momento di riflessione riguardo il ruolo socio – culturale delle donne. Frutto però di un erronea attribuzione e di una fantasiosa narrazione, per tanto tempo ci si è probabilmente confusi con l’incendio realmente avvenuto il 25 marzo 1911 nella fabbrica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g_sangiuliano : Domani, mercoledì #8marzo 2023, Giornata internazionale della donna: l’ingresso in musei, parchi archeologici, comp… - Palazzo_Chigi : #ilcoraggioèdonna, la campagna istituzionale dedicata a Mahsa Amini in occasione della Giornata Internazionale dei… - amnestyitalia : Per la 'Giornata Internazionale della donna', @AmnestyModena propone un reading di brani tratti da “Leggere Lolita… - interiorissimi : 8 marzo: perché si festeggia la “giornata internazionale della donna”? #giornatainternazionaledelladonna #donna… - miuragroup : ?? 8 MARZO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA Conosciamo, e lavoriamo, con moltissime #donne che non sono solo… -