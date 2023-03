Giornata internazionale della donna | Deliveroo racconta la storia di Mariella Radici

(Di mercoledì 8 marzo 2023) In occasione, la piattaforma leader dell’online food deliveryil suo universo femminile attraverso le testimonianze di, founder di 403030 Healthy Kitchen e di Alice Yamada, founder di Katsusanderia, imprenditrici che, utilizzando la piattaforma, contribuiscono ad innovare il settoreristorazione. Due storie, due donne imprenditrici che, grazie alla creatività, all’intuizione, alla passione per il cibo e alla determinazione, hanno tramutato l’esperienza accumulata in altri settori, in nuovi concept di successo nello scenarioristorazione milanese, generando valore per l’intero settore. Esperienze che possono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : #8marzo, la dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni in occasione della Giornata Internazionale della Donna… - GrandeFratello : Belle, forti, indipendenti... Buona giornata internazionale della donna a tutte voi da #GFVIP ?????? #festadelladonna - chetempochefa : - Nella Giornata internazionale della donna condividiamo le parole di @lucianinalitti ???? #InternationalWomensDay… - Pillococorita21 : RT @bartolopietro1: Oggi è la Giornata internazionale della donna. Donne, Vita, Libertà, ovunque nel mondo e ogni giorno è quello che augu… - St1llwithyou_ : Buona giornata internazionale dei diritti delle donna durante la quale, nemmeno a metà giornata, una mia amica è st… -

Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde parlando con il direttore generale del Wto, Ngozi Okonjo - Ikeala, durante un evento per celebrare ladella donna. Cop 08 ...Per tutto il mese di marzo, Stellantis celebra ladella donna con una serie di attivita', come programmi globali e regionali con workshop, eventi di networking, commemorazioni,...Lazio 1900 che in occasione dell' 8 marzo,dei diritti della donna , ha voluto ribadire il proprio impegno sulle tematiche dell'inclusione sociale e delle pari opportunità. '...

Festa della donna 2023: la giornata dell’8 marzo la Repubblica

’8 marzo si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale dei diritti delle donne istituita nel 1977 per dar luce alle problematiche che, purtroppo, ancora oggi affliggono le donne di tutto il ...In occasione della Giornata Internazionale della Donna abbiamo raccolto nuovi nomi, progetti e brand emergenti, che con il loro talento tutto al femminile stanno portando nuove energie creative nel fa ...