Giorgia Soleri e la partecipazione a “Pechino Express” | «Ho maledetto il mio corpo ma il mio dolore sarà utile alle altre»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 marzo 2023), 27 anni, influencer, modella, scrittrice (La signorina Nessuno) e fidanzata di Damiano David dei Maneskin, parla oggi in un’intervista con La Repubblica della suaal programma tv “– La via delle Indie“. Che per lei è stata una sfida, viste le patologie di cui soffre: «Naturalmente sono partita con tutte le medicine: quelle per la cura che seguo, e quelle per le emergenze. E mi sono servite». Nel colloquio con Silvia Fumarola dice: «Hoil mioe sono ripartita più forte di prima». E ancora: «Dal momento della diagnosi, e la mia è arrivata dopo dieci anni, ci sono varie fasi: lo spaesamento, la paura, la negazione e l’accettazione. Partecipando avolevo ...