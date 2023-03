... venerdì 17 (bando alla scaramanzia!) dal direttore del Teatro della Pergola, Marco, e ... quandoin " Sei Personaggi in Cerca di Autore" inserisce il concetto di istante eterno, ...... ovvero Mario Mattiagrande attore e direttore della rivista cult 'Sipario'. Quale è il ... è d'accordo Si sono d'accordo: come dicecosì è se vi pare. Nel suo live book vi è una ......l'inflazione e far crescere le occasioni di lavoro e d'altronde non può essere Giancarlo... ed è lo stesso governo che aveva richiamato in servizio i medici no vax!al confronto ...

Giorgetti o Pirandello, si inventa una carica che adesso non vuole ricoprire più nessuno Il Foglio