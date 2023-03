Gioco d’Hazard in Serie A | rescissione al Real Madrid e futuro in Italia!

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Eden Hazard è reduce da stagioni molto deludenti. Il belga è stato uno dei calciatori più forti in circolazione, un attaccante di grandissima qualità e in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento con giocate da capogiro. E’ un classe 1991 con alle spalle una carriera molto importante e ancora in grado di fornire un contributo determinante in Europa. E’ figlio di due ex calciatori e fratello di altri tre giocatori di calcio: Thorgan, Kylian ed Ethan. Si tratta di un’ala molto rapida e tecnica, è bravissimo palla al piede e salta con facilità l’uomo. E’ un ottimo rigorista e il suo punto di forza sono anche i calci piazzati. Il suo ruolo preferito è quello di esterno d’attacco di sinistra, ma si è dimostrato in grado di disimpegnarsi bene anche da trequartista e a destra. Foto di Rungroj Yongrit / AnsaE’ cresciuto nelle giovanili del Lille, dimostrandosi subito un calciatore di ...