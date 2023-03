Giobbe Covatta a Sedegliano e Premariacco con Scoop (donna sapiens)

Leggi su udine20

(Di mercoledì 8 marzo 2023)– In, con il suo linguaggio irriverente e dissacratorio,dimostrerà una tesi piuttosto semplice: laè superiore all’uomo.è il sottotitolo del monologo che andrà in scena per due serate nel Circuito ERT. Il comico sarà ospite venerdì 10 marzo del Teatro Plinio Clabassi die chiuderà la stagione 2022/2023 di TeatrOrsaria di Permariacco sabato 11 marzo. Entrambe le serate avranno inizio alle 20.45.– scritto dallo stessoe da Paola Catella – per convalidare l’assunto iniziale spazia dalla storia alla sociologia, passando per la medicina. Non mancano interviste impossibili con personaggi importanti che supportano tale tesi: da Dio stesso, che ...