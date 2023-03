Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli guida la spedizione azzurra a Marbella

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutto pronto aper il “Torneo Gaofei”, prova generale per laprima del debutto nel circuito di Coppa del Mondo, programmato ad Atene dal 17 al 19 marzo. Una nutrita delegazione dei piccoli attrezzi, infatti, sarà protagonista in Spagna per un tris di competizioni che coinvolgeranno la Squadra Nazionale, la campionessa mondialee un trio di giovanissime junior dal 10 al 12 marzo. . Il gruppo d’insieme italiano, capitanato dall’aviere Alessia Maurelli è composto anche dalle compagne Martina Centofanti, Daniela Mogurean e Laura Paris, da Alessia Russo e da Giulia Segatori. In Andalusia vedremo in azione anche tre giovanissime individualiste junior: si tratta di Gaia Mancini, Lara Manfredi e Sasha Mukhina. SportFace.