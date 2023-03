(Di mercoledì 8 marzo 2023)finalmente in pedana per una gara ufficiale dopo sei mesi di assenza dalle pedane. La Nazionale di, travolta nell’ultimo periodo dallo scandalo dei presunti abusi, sarà impegnata al Torneo Gaofei, una kermesse in programma a Marbella () nel weekend del 10-12 marzo. Le ragazze della DT Emanuela Maccarani cercheranno di dettare subito legge in uno evento che fa da preludio al debutto indel, previsto ad Atene (Grecia) dal 17 al 19 marzo. In attesa di capire quale sarà il loro nuovo nome (hanno chiesto di non farsi più chiamare, dando un taglio secco con il passato), Alessia Maurelli e compagne (Martina Centofanti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo, Giulia Segatori) si rimettono in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Ginnastica ritmica, l’Italia torna in gara! Le ex Farfalle all’assalto in Spagna, poi la Coppa del Mondo - - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (19:30) Ginnastica Ritmica - Coppa del Mondo (Sport) #StaseraInTV 08/03/2023 #PrimaSerata #ginnasticaritmica-coppadelmondo - laregione : La ginnastica ritmica in grande spolvero in Ticino - sportface2016 : #GinnasticaRitmica | Sofia #Raffaeli guida la spedizione azzurra a #Marbella - CsiLecco : Si svolgerà a Calco (LC) la Fase Territoriale del Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica 2023 Segui la diretta… -

Tutto pronto a Marbella per il 'Torneo Gaofei' , prova generale per laprima del debutto nel circuito di Coppa del Mondo , programmato ad Atene dal 17 al 19 marzo. Una nutrita delegazione dei piccoli attrezzi, infatti, sarà protagonista in Spagna per ...Quest'ultimo è l'attrezzo più difficile dellae pertanto molto insidioso. Nonostante ciò la ginnasta è scesa in pedana molto determinata, mettendo a segno un'esecuzione pulita che ...Laitaliana vola in Spagna per un weekend ricco di. Una nutrita delegazione dei piccoli attrezzi, infatti, sarà protagonista a Marbella per un tris di competizioni che coinvolgeranno ...

Ginnastica ritmica, Gymnica'96 in fuga per la promozione in serie A: trionfo anche ad Ancona ForlìToday

L’Italia torna finalmente in pedana per una gara ufficiale dopo sei mesi di assenza dalle pedane. La Nazionale di ginnastica ritmica, travolta nell’ultimo periodo dallo scandalo dei presunti abusi, sa ...Fine settimana molto intenso a Biasca per la prima edizione dell’evento internazionale Rhythmic Gymnastics Ticino Event. Sul viso degli organizzatori, a fine manifestazione, tanta gioia e tanta soddis ...