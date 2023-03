Ginnastica Artistica, l’Italia in Coppa del Mondo dall’11 marzo (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica si prepara a fare tappa a Baku (Azerbaijan). Per l’Italia saranno sei, equamente suddivisi tra uomini e donne, gli atleti al via nel terzo appuntamento della stagione sul circuito internazionale. In campo maschile presenti Yumin Abbadini, Nicola Bartolini e Matteo Levantesi, fresco del secondo posto ottenuto nelle parallele asimmetriche a Cottbus poco più di una settimana fa. In quello femminile, invece, riflettori puntati su Giorgia Villa, Viola Pierazzini e Arianna Belardelli. Le gare sono in programma da giovedì 9 a domenica 12 marzo, con i primi due giorni dedicati alle qualificazioni. Programma Gare Sabato 11 marzo Finale corpo libero maschile (9.00 – 9.30) Finali volteggio femminile e parallele pari (9.30 – 10) Finali ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ladeldisi prepara a fare tappa a Baku (Azerbaijan). Persaranno sei, equamente suddivisi tra uomini e donne, gli atleti al via nel terzo appuntamento della stagione sul circuito internazionale. In campo maschile presenti Yumin Abbadini, Nicola Bartolini e Matteo Levantesi, fresco del secondo posto ottenuto nelle parallele asimmetriche a Cottbus poco più di una settimana fa. In quello femminile, invece, riflettori puntati su Giorgia Villa, Viola Pierazzini e Arianna Belardelli. Le gare sono in programma da giovedì 9 a domenica 12, con i primi due giorni dedicati alle qualificazioni. Programma Gare Sabato 11Finale corpo libero maschile (9.00 – 9.30) Finali volteggio femminile e parallele pari (9.30 – 10) Finali ...

