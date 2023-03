Ginevra Lamborghini svela i vipponi che vorrebbe in finale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Qualche ora fa, Ginevra Lamborghini ha deciso di fare una diretta sui social insieme al suo ex coinquilino ed amico George Ciupilan ed insieme all’ex ospite del Grande Fratello Vip 7, nonché ex fidanzato della sua amica Nikita Pelizon, Matteo Diamante. I tre hanno parlato del reality e dei vipponi. Poi Ginevra ha svelato chi, tra i concorrenti, lei vorrebbe vedere durante la puntata finale in cui si scoprirà il nome del vincitore. Ginevra Lamborghini: ecco chi vorrebbe in finale Ginevra ha spiegato che, a prescindere dal nome del vincitore, alla finale del GF Vip 7, vorrebbe vedere: Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro e Antonella ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Qualche ora fa,ha deciso di fare una diretta sui social insieme al suo ex coinquilino ed amico George Ciupilan ed insieme all’ex ospite del Grande Fratello Vip 7, nonché ex fidanzato della sua amica Nikita Pelizon, Matteo Diamante. I tre hanno parlato del reality e dei. Poihato chi, tra i concorrenti, leivedere durante la puntatain cui si scoprirà il nome del vincitore.: ecco chiinha spiegato che, a prescindere dal nome del vincitore, alladel GF Vip 7,vedere: Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro e Antonella ...

