Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese | l’amore al centro del gossip

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 8 marzo 2023)ha recentemente parlato delcon il noto hairstylistnelle sue Instagram stories. Ma cosa sta succedendo tra i due ex concorrenti del reality di Canale 5? Dopo una serie di silenzi, nella puntata del GF Vip 7 di lunedì scorso, i due hanno rivelato di avere un sentimento molto forte l’uno per l’altra. Inoltre, il bacio tra i due, avvenuto alcune settimane fa, sembra non essere stato l’unico…pazzi l’uno dell’altraha confessato a Verissimo: “Ho rivisto inmolte cose di me. Come la semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per ...