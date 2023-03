Ginevra Lamborghini coinvolge i fan lanciando un indizio | Le sue parole (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ginevra Lamborghini lancia un indizio per scoprire il titolo del suo nuovo singolo: l’ex gieffina coinvolge i fan Ginevra Lamborghini è pronta a far ballare intere generazioni per questa nuova estate. La nota cantante lo scorso settembre ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia come concorrente ufficiale. Dopo l’uscita dal reality show di Canale 5, Ginevra ha lanciato in collaborazione con Alessandro Basciano un nuovo inedito dal titolo “I see u” che in breve tempo ha conquistato il cuore del pubblico diventato una hit. Ginevra fin dal primo giorno nella Casa più spiata d’Italia è stata sostenuta da fan di ogni età e continuano ancora oggi a supportarla in ogni avventura. Leggi anche –> Edoardo Tavassi, urlano fuori la Casa: ecco ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 marzo 2023)lancia unper scoprire il titolo del suo nuovo singolo: l’ex gieffinai fanè pronta a far ballare intere generazioni per questa nuova estate. La nota cantante lo scorso settembre ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia come concorrente ufficiale. Dopo l’uscita dal reality show di Canale 5,ha lanciato in collaborazione con Alessandro Basciano un nuovo inedito dal titolo “I see u” che in breve tempo ha conquistato il cuore del pubblico diventato una hit.fin dal primo giorno nella Casa più spiata d’Italia è stata sostenuta da fan di ogni età e continuano ancora oggi a supportarla in ogni avventura. Leggi anche –> Edoardo Tavassi, urlano fuori la Casa: ecco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Elettra Lamborghini ha rivelato un dettaglio shock che svela qualcosa in più sulla sorella, apparentemente innocent… - Giusy12053168 : RT @mr_chuck_d_: Forum: 'Mettiti un sacchetto in testa e stringi la cintura al collo' LA SQUALIFICA SOLO SE TI CHIAMI GINEVRA LAMBORGHINI… - RegalinoV : Ginevra Lamborghini sotto osservazione del web: Elettra conferma un episodio sconvolgente - ciuppina : RT @mr_chuck_d_: Forum: 'Mettiti un sacchetto in testa e stringi la cintura al collo' LA SQUALIFICA SOLO SE TI CHIAMI GINEVRA LAMBORGHINI… - sameeshiit : ginevra lamborghini una grande sfigata !!!!!!! -