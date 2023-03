Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Gignoro, ragazzo di 12 anni rapinato in pieno giorno all'uscita da scuola #Firenze -

Il racconto dei genitori ai carabinieri: 'Due uomini lo hanno bloccato e gli hanno portato via il cellulare'Il racconto dei genitori ai carabinieri: 'Due uomini lo hanno bloccato e gli hanno portato via il cellulare'

Gignoro, ragazzo di 12 anni rapinato in pieno giorno all'uscita da scuola LA NAZIONE

A un certo punto il ragazzo, per la precisione in via Monsignor Leto Casini, e quindi nei pressi di via del Gignoro, è stato avvicinato da due giovani di carnagione scura con il volto scoperto. I due, ...La storia di una rapina in periferia è anche una storia di desolazione. Depressa dal lungo periodo difficile che stava vivendo, una donna di 45 anni aveva pensato di risollevarsi il morale, almeno un ...