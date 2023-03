Gianmarco Calleri | morto a 78 anni l' ex presidente della Lazio | portò in biancoceleste Sosa | Riedle e Gascoigne

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : È scomparso oggi Gianmarco #Calleri, ex presidente della @OfficialSSLazio e del @TorinoFC_1906 - Dimsuonosoft : È morto a 81 anni Gianmarco #Calleri, ex presidente di #Torino e #Lazio - RedazioneLaNews : Gianmarco Calleri, morto l'ex presidente di Lazio e Torino - sportli26181512 : Addio a Gianmarco Calleri, l'ex presidente di Lazio e Torino: E' stato calciatore, dirigente sportivo e imprenditor… - LeBombeDiVlad : ?? Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Gianmarco #Calleri, ex presidente di #Lazio e #Torino ?? #LBDV -

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 78 anniche è stato presidente tra le altre di Lazio e Torino . Nel 1986 acquistò insieme al fratello Giorgio la società biancoceleste dal gruppo finanziario di Franco Chimenti insieme a ...Lutto nel mondo del calcio. E' morto a Roma, all'età di 81 anni,, ex presidente di Lazio e Torino . Il decesso è avvenuto in seguito a problemi cardio - polmonari., un passato da calciatore nella Lazio senza mai esordire in prima squadra, ...Commenta per primo Lutto nel mondo Lazio. Questa mattina è venuto a mancare, ex presidente biancoceleste dal 1986 al 1992, prima della cessione del club a Sergio Cragnotti. Si è spento all'età di 81 anni questa notte . Originario di Busalla, in provincia di ...

Lutto nel mondo del calcio, è morto Gianmarco Calleri GianlucaDiMarzio.com

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 78 anni Gianmarco Calleri che è stato presidente tra le altre di Lazio e Torino. Nel 1986 acquistò insieme al fratello Giorgio ...Per problemi cardio-polmonari, all'età di 81 anni, è morto a Roma Gianmarco Calleri, imprenditore, dirigente sportivo, ex calciatore, ed ex presidente della Lazio oltre che del Torino. Originario di B ...