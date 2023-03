(Di mercoledì 8 marzo 2023) Alai Colli Aminei sabato 11 alle ore 21.15 e domenica 12 marzo in scena l’autore, regista e interpretecon il suo spettacolo die Canzone “”. Nuovo atteso appuntamento per la stagione delai Colli Aminei che, sabato 11 alle ore 21.15 e domenica 12 marzo alle

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... newsdinapoli : Gianfranco Gallo arriva al Teatro CorteSe con Captivo #Cultura e Spettacoli - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #Spettacoli Gianfranco Gallo, il Captivo arriva al Teatro CorteSe ai Colli Aminei - paolopicone70 : #Spettacoli Gianfranco Gallo, il Captivo arriva al Teatro CorteSe ai Colli Aminei - napoliateatro : Al Teatro Cortese Gianfranco Gallo in “Captivo” -

... Margherita La Rocca Ruvolo, Marco Falcone, Bernardette Grasso, Edy Tamajo, Riccardo, Luisa ... E sulla vicenda dice la sua, il coordinatore regionale di Forza Italia,Miccichè: Questo ......MASTER 1 1) ALESSANDRO VACCARELLA " ASD TEAM MELANZI' VITTORIA 2) ENRICO" ...NASELLO " REVOLUTION BIKE 3) FABIO MODICA " ASD MTB POZZALLO MASTER 4 1)......musiche Francesco Brianzi luci e fonica Andrea Bondi elefante Surus realizzato da Roberto Pagura - Molino Rosenkranz costumi Sonia Marianni - Piccola Sartoria Teatrale attrezzeria...

Gianfranco Gallo arriva al Teatro CorteSe con Captivo 2a News

Nuovo atteso appuntamento per la stagione del Teatro CorteSe ai Colli Aminei che, sabato 11 alle ore 21.15 e domenica 12 marzo alle ore 18.30, ospiterà l’autore, regista e interprete Gianfranco Gallo ...Preso in giro per anni dalla madre delle sue figlie e dal di lei fratello e per questo, per anni, costretto a mentire. Salvo decidersi a vuotare il sacco quando lo scandalo, dai giornali, s'è trasferi ...