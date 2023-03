Giallo a Licata, a sparare contro il 16enne ferito alla testa sarebbe stato il cugino (Di mercoledì 8 marzo 2023) I poliziotti del commissariato di Licata hanno trasmesso un’informativa alla procura dei minorenni di Palermo con cui ricostruiscono il caso del sedicenne che si è presentato al pronto soccorso lunedì... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 8 marzo 2023) I poliziotti del commissariato dihanno trasmesso un’informativaprocura dei minorenni di Palermo con cui ricostruiscono il caso del sedicenne che si è presentato al pronto soccorso lunedì...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Dice ai medici di essere caduto, ma in ospedale gli trovano un proiettile in testa: il giallo di un 16enne a Licata… - corrmezzogiorno : #Palermo Licata, sedicenne in ospedale con un proiettile nella testa: è giallo - infoitinterno : Giallo a Licata, ragazzo ferito alla testa da un proiettile - infoitinterno : Giallo a Licata, 16enne arriva in ospedale con un proiettile in testa - LiveSicilia : Giallo a Licata, 16enne arriva in ospedale con un proiettile in testa -