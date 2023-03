Giacomo Raspadori | il miglior bomber italiano in Champions League | quando rientra dall’infortunio?

(Di mercoledì 8 marzo 2023) In questa stagione turbolenta per tanti attaccanti italiani, come se ce ne fosse bisogno in un reparto in cui siamo carenti ormai da più di dieci anni, gli infortuni di Ciro Immobile e, oltre alla pessima annata di Gianluca Scamacca, inguaiano Roberto Mancini. Proprio Mancini in un’intervista ha espresso questo problema. In questo momento, ha voluto sottolineare il ct dell’Italia, l’unico attaccante centraleche è disponibile e ha giocato in maniera significativa nel suo club è Willy Gnonto. Problema anche per il Napoli Siamo messi male quindi e l’infortunio dinon è una gran piacere nemmeno per il Napoli, che ha ancora quindici punti di vantaggio sulla seconda in campionato, ma non può usare un’arma tattica importante, oltre che un perfetto piano B rispetto a Osimhen nello stesso ...

Ma ecco un estratto in cui parla die del suo recupero: Le cattive notizie: in attacco c'è qualche problema. La speranza è il recupero diVero che le ricorda Aguero ...prosegue il suo percorso di recupero dopo l'infortunio, ma è ancora in dubbio se sarà a disposizione entro la sostaprosegue con il recupero per tornare a ...dal nostro inviato a Castel Volturno Manuel Guardasole Un altro piccolo step in avanti verso il recupero,è l'unico assente in questo periodo per Luciano Spalletti. E la sua è una di quelle assenze che si fa sentire, per quanto bene aveva fatto fino allo stop alla sua prima stagione in ...

I tempi di recupero stanno terminando per Giacomo Raspadori, che potrebbe tornare in panchina nella sfida contro il Torino del 19 marzo.Durante un'intervista rilasciata a Il Mattino, Roberto Mancini ha parlato di Raspadori e dei contatti telefonici avuti con lui in queste ore ...