GF Vip sondaggi, puntata 9 marzo: chi sarà eliminato? Il risultato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Giovedì 9 marzo 2023 ci sarà il secondo appuntamento settimanale con il GF Vip. Durante tale messa in onda si saprà il nome di un nuovo concorrente eliminato dal programma. Attualmente in nomination ci sono sette persone, ovvero: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Luca Onestini, Milena Miconi, Davide Donadei e Alberto De Pisis. Il pubblico è chiamato ad esprimere la propria preferenza in merito al concorrente che si intende salvare. Ebbene, stando a quanto emerso dai sondaggi, sembra proprio che i telespettatori abbiano un pensiero piuttosto univoco in merito al primo e all'ultimo in classifica. Esito sondaggi GF Vip 9 marzo: ecco chi è il meno salvato dal pubblico I sondaggi presenti sul Forum del GF Vip rivelano che la persona più salvata dai ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Giovedì 92023 ciil secondo appuntamento settimanale con il GF Vip. Durante tale messa in onda si saprà il nome di un nuovo concorrentedal programma. Attualmente in nomination ci sono sette persone, ovvero: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Luca Onestini, Milena Miconi, Davide Donadei e Alberto De Pisis. Il pubblico è chiamato ad esprimere la propria preferenza in merito al concorrente che si intende salvare. Ebbene, stando a quanto emerso dai, sembra proprio che i telespettatori abbiano un pensiero piuttosto univoco in merito al primo e all'ultimo in classifica. EsitoGF Vip 9: ecco chi è il meno salvato dal pubblico Ipresenti sul Forum del GF Vip rivelano che la persona più salvata dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADelleNotizie : Grande Fratello Vip ultima ora sondaggi: chi esce - rango_claudia : #nikiters 37%62 primo posto Grande Fratello Vip, sondaggi e anticipazioni prossima puntata giovedì 9 marzo 2023: ch… - Giusi2023 : RT @tendenzetv: 'Mattia': perché è in lizza con Isobel per la Oreo Challenge, da votare tramite Instagram. Dopo le prove Tim, la maglia del… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, sondaggi e anticipazioni prossima puntata giovedì 9 marzo 2023 - Nemo56086179 : RT @tendenzetv: 'Mattia': perché è in lizza con Isobel per la Oreo Challenge, da votare tramite Instagram. Dopo le prove Tim, la maglia del… -