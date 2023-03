GF VIP, ragazzi ingrassati nella casa: la particolare richiesta di Davide prima della puntata (Di mercoledì 8 marzo 2023) I vipponi rinchiusi nella casa del GF VIP sono, da mesi, costretti a un regime alimentare collettivo che non sempre coincide con le loro abitudini. Questo ha sicuramente portato alcuni di loro a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 marzo 2023) I vipponi rinchiusidel GF VIP sono, da mesi, costretti a un regime alimentare collettivo che non sempre coincide con le loro abitudini. Questo ha sicuramente portato alcuni di loro a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DomenicoZanar17 : @GFVIP_Official Stop chiuso stop chiuso no GF vip stop chiuso stop chiuso stop chiuso torna venerdì sera sono chius… - cisko04 : RT @lapatronacla: Ciao ragazzi !!! Ho aperto il mio canale Only Fans Free .. correte a seguirmi - _soulxhunter_ : @Nayrobica_ Settimana scorsa ero al cinema per vedere film di dubbia qualità, arrivo e ci sono 4 ragazzi seduti nei… -