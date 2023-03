GF VIP a rischio: Mediaset su tutte le furie fa sparire la puntata, Signorini trema (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mediaset ha deciso di intervenire prendendo seri provvedimenti sul Grande Fratello Vip, una puntata è sparita e Alfonso Signorini adesso trema davvero. Non era mai accaduta una cosa simile. Mediaset interviene a gamba tesa sul Grande Fratello Vip, questa volta la decisione è stata davvero drastica e non si potrà tornare indietro. Una puntata del reality è letteralmente sparita e il provvedimento fa tremare anche Alfonso Signorini. Decisione drastica di Mediaset: Grande Fratello Vip cancellato – Grantennistoscana.itLa direzione Mediaset ha deciso di non restare a guardare e così ha fatto sparire una puntata del Grande Fratello Vip. E’ un intervento molto serio che probabilmente non era ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 8 marzo 2023)ha deciso di intervenire prendendo seri provvedimenti sul Grande Fratello Vip, unaè sparita e Alfonsoadessodavvero. Non era mai accaduta una cosa simile.interviene a gamba tesa sul Grande Fratello Vip, questa volta la decisione è stata davvero drastica e non si potrà tornare indietro. Unadel reality è letteralmente sparita e il provvedimento fare anche Alfonso. Decisione drastica di: Grande Fratello Vip cancellato – Grantennistoscana.itLa direzioneha deciso di non restare a guardare e così ha fattounadel Grande Fratello Vip. E’ un intervento molto serio che probabilmente non era ...

