GF Vip 7 | nuovo scandalo sesso in Casa | Antonella ed Edoardo colti sul fatto

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip 7 continua a far parlare di sé, non solo per le dinamiche e le vicissitudini dei concorrenti in, ma anche per i gossip che circolano sulla vita privata di alcuni vipponi. In particolare, una delle ultime notizie che hascalpore riguarda una presunta notte di passione traFiordelisi edDonnamaria, che sarebbero stati sorpresi da Milena Miconi e Oriana Marzoli mentre facevanonella stanza rossa. GF Vip 7,sorpresi in un momento di intimitàFiordelisi, in precedenza, aveva affermato di voler allontanarsi daDonnamaria, sostenendo che la loro relazione era in crisi da tempo e che era giunto il momento di chiudere perchè si sono fatti solo del ...

Nell'intervista rilasciata aTV , Romita dice di essersi sentito preso in considerazione solo per essere attaccato. " Mia figlia non voleva vedermi al GF. Aveva ragione lei, mi hanno fatto ...Ma non basta: i superdi cui i duchi si fregiavano di essere amici - come George e Amal Clooney,... intenderebbero " traslocare coi figli Archie e Lilibet in unluogo ". Magari "il Canada o ...a a a A due mesi da Diva (che ha cantato anche al GF), Pamela Prati oggi ha rilasciato unsingolo. Se con Diva ci ha fatto ballare adesso la star del Bagaglino è tornata con Justicia, una ballad che sembra parli proprio del periodo in cui è ...

Nuovo attacco di Stefano Bettarini a Signorini e al Gf Vip: la foto pungente Today.it

Nell'intervista rilasciata a Nuovo TV , Romita dice di essersi sentito preso in considerazione solo per essere attaccato. "Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Aveva ragione lei, mi hanno fatto a ...