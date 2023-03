Gf Vip 7 | Edoardo Donnamaria sbeffeggia Nikita Pelizon VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Edoardo Tavassi, il pronostico: chi vincerà il GF Vip secondo il vippone - infoitcultura : Edoardo Donnamaria: “Io voglio una relazione in cui si sta insieme” - Grande Fratello VIP - infoitcultura : Gf Vip, Edoardo e Antonella e la scena imbarazzante - Pall_Gonfiato : Continuano le vicissitudini dei nostri vipponi nella famosa casa del #GfVip - Piovegovernolad : GF Vip, Edoardo Donnamaria in lacrime. 'Eliminata Antonella Fiordelisi: ha detto che...Altro...… -

... si sono sbizzarriti con uno sketch che ha coinvolto, come detto, la casa del GF, o meglio, il ... Il conduttore ha proseguito: 'Poi, ci sono anche Nicole Mu(uuuu)rgia, Sarah Altobello,......a riflettere su come potrebbe essere la loro vita fuori dalla Casa Al ' Grande Fratello' a ... Trae Antonella, dopo tira e molla e incomprensioni, e la gelosia di Donnamaria, sembra ...Sesso al Gfe Antonella 'sorpresi' nella stanza rossa: 'La coperta faceva...'. Cos'è accaduto Paola Turani e il 'pancino sospetto', è incinta Lei si infuria: 'Non siete carine per ...

"Grande Fratello Vip", Edoardo Donnamaria fa progetti: "Voglio una relazione in cui si sta insieme" TGCOM

Edoardo Tavassi, urlano fuori la Casa per il vippone. Ecco qual è stata la reazione ed il commento del gieffino ...Gf Vip 7, un ex Vippone duro contro Edoardo Donnamaria: “Intrattabile, una delusione!” Fra i concorrenti più discussi di questa settima edizione del Gf Vip per il caso Marco Bellavia, di… Leggi ...