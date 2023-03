Gf Vip 7 | continuano i malumori tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che l’accusa | “Basta cercare l’approvazione degli altri!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo la discussione scaturita da una partita a biliardo (CLICCA QUI per leggere l’articolo), perDalla giornata odierna è cominciata a suon di litigi. Nel corso della mattinata, l’influencer venezuelana ha confidato a Luca Onestini di non riuscire ancora a capire gli atteggiamenti dell’imprenditore veneto., ha fatto notare all’amico quantosia diverso dal suo ultimo fidanzato: Se mi dicono devi scegliere fra il tuo ex e questo…Cavolo, il ragazzo mi scriveva appena si svegliava, mi chiamava prima di andare a dormire, mi scriveva durante la giornata…Mi veniva a vedere, mi portava a mangiare, anche dopo palestra. Il ragazzo voleva stare con me, capito? Tutti i giorni, forse non lo vedevo una o due volte alla settimana. Ma si vedeva che aveva ...