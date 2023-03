Gf Vip 7 | Attilio Romita furioso contro gli autori | “Sono entrato nella Casa sprovveduto e mi hanno fatto a pezzi perché… ”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il giornalista, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, ha lanciato un’accusa aglidel reality show. Secondo quanto sostenuto dall’ex mezzobusto del Tg 1, glilo avrebbero “” durante l’esperienza televisivapiù spiata d’Italia. Ragion per cui, ha ammesso, avrebbe dovuto ascoltare il consiglio della figlia Alessia, contraria al suo ingresso. Mia figlia non voleva vedermi al Gf Vip. Aveva ragione lei, mi. Alessia ha ancora i nervi tesi perché ha visto chestato trattato malissimo dal programma.arrivato ...