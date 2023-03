GF Vip 7 | Attilio Romita ancora contro gli autori | Signorini lo caccia dallo studio?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Solo qualche giorno faaveva speso parole al velenole scelte deglidel Grande Fratello Vip. Affermazioni pesantissime che hanno avuto risda buona parte dell’opinione pubblica e che a cui adesso se ne aggiungono altre altrettanto forti. Il noto giornalista, infatti, ha parlato di visibilità solo per bastonarlo e metterlo in difficoltà. A tal proposito, stando ai rumors, Alfonsogli avrebbe negato l’ospitata in. Grande Fratello Vip 7:e il nuovo attaccogliL’esperienza dinella settima edizione del Grande Fratello Vip è stata tutt’altra che positiva a quanto pare. Solo qualche giorno fa, il ...