"Gesto ignobile". Vandalizzata l'opera dedicata a Vialli (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'opera d'arte dedicata a Gianluca Vialli che si trova nei pressi dello stadio di Genova è stata Vandalizzata nelle scorse ore. Qualcuno ha coperto il volto dell'ex-calciatore, scomparso prematuramente lo scorso gennaio, con l'adesivo di un topo anziano in maglia blucerchiata Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'd'artea Gianlucache si trova nei pressi dello stadio di Genova è statanelle scorse ore. Qualcuno ha coperto il volto dell'ex-calciatore, scomparso prematuramente lo scorso gennaio, con l'adesivo di un topo anziano in maglia blucerchiata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... strofuggi : RT @GenovaQuotidian: Adesivo calcistico “contro” sull’opera di Tiler per Vialli, lo street artist: «Gesto ignobile» - ninnitarantino : RT @GenovaQuotidian: Adesivo calcistico “contro” sull’opera di Tiler per Vialli, lo street artist: «Gesto ignobile» - GenovaQuotidian : Adesivo calcistico “contro” sull’opera di Tiler per Vialli, lo street artist: «Gesto ignobile» - genovatoday : Vandalizzata l'opera di Tiler su Vialli: 'Gesto ignobile' - AlbertoMachedi2 : @CreRoxana1 Con questo gesto ignobile hanno avvicinato la loro sconfitta , Slava Ukraini ! -