Germinale | “Peccato non aver vinto a Benevento La Strega può battere il Como”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDalla maglia dell’Inter in serie A, fino a quella del Fossombrone in Eccellenza. La carriera di Domenicolo ha portato a giocare in ogni categoria, dai professionisti fino ai dilettanti. Un universo, quest’ultimo, abbracciato lo scorso anno con il Rimini per poi accettare la corte della compagine marchigiana. Diciassette anni di carriera, indossando anche le maglie di, avversarie sabato prossimo al “Ciro Vigorito”. Due squadre con proprietà importanti alle spalle, partite con ambizioni importanti e ritrovatesi a lottare per la salvezza. “La Serie B è particolare, tutte le squadre sono attrezzate, non solopensavano di vivere una stagione diversa. Un torneo lungo, con società che investono e valori livellati”, analizza ...