Germania: stop a Huawei e ZTE per 5G, ira della Cina (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Germania dovrebbe annunciare lo stop a Huawei e ZTE per la rete 5G del paese. La Cina ha subito espresso tutto il suo disappunto. Per numerosi paesi, Huawei e ZTE sono un rischio per la sicurezza nazionale. Germania: stop a Huawei e ZTE per 5G Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Zeit Online, la

