Georgia, migliaia in piazza contro la legge-bavaglio su media e Ong. La polizia spara acqua e lacrimogeni sulla folla – Foto e video (Di mercoledì 8 marzo 2023) migliaia di persone sono scese in piazza questa sera in Georgia per protestare contro il primo sì votato oggi dal Parlamento a una controversa legge sugli “agenti stranieri”. Secondo i suoi detrattori, uno strumento di cui il governo si doterebbe per intimidire media e Ong – sull’esempio di quanto fatto dal 2012 in Russia. Alcuni dei manifestanti, radunatisi a migliaia a Tbilisi, hanno tentato di fare irruzione nel Parlamento, sfondando le barriere di ferro davanti al cancello d’ingresso. La polizia, dispiegata in assetto antisommossa, ha risposto sparando contro i manifestanti gas lacrimogeni e con cannoni ad acqua. Sui social media circolano ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023)di persone sono scese inquesta sera inper protestareil primo sì votato oggi dal Parlamento a unaversasugli “agenti stranieri”. Secondo i suoi detrattori, uno strumento di cui il governo si doterebbe per intimidiree Ong – sull’esempio di quanto fatto dal 2012 in Russia. Alcuni dei manifestanti, radunatisi aa Tbilisi, hanno tentato di fare irruzione nel Parlamento, sfondando le barriere di ferro davanti al cancello d’ingresso. La, dispiegata in assetto antisommossa, ha rispostondoi manifestanti gase con cannoni ad. Sui socialcircolano ...

