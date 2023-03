Georgia | manifestante sfida gli idranti della Polizia con la bandiera Ue | video

Leggi su panorama

(Di mercoledì 8 marzo 2023) È un'immagine che sta facendo il giro del mondo: una giovane donna che, armatadell'Europa,laed i suoiper far sentire la sua voce durante una delle numerose manifestazioni in corso da giorni a Tiblisi, capitale. I manifestanti hanno sfondato le barriere poste dalle forze dell'ordine e cercato di irrompere nell'edificio del Parlamento dove oggi il testo e' stato approvato in prima lettura. I media locali hanno diffuso immagini delle proteste, andate avanti fino oltre l’una di notte, ora locale. Riunitisi davanti al Parlamentono, i manifestanti si stati dispersi dopo il lancio di molotov e un tentativo di irrompere in Parlamento per protestare contro il disegno di legge sugli "agenti ...