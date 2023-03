(Di mercoledì 8 marzo 2023) Migliaia di manifestanti sono tornati a radunarsi mercoledì pomeriggio nella piazza davanti al Parlamento di Tbilisi: prosegue inlala’ approvata martedì dall’assemblea in prima lettura. Martedì sera ci sono stati violenti scontri tra la folla cheva e la polizia: sono stati usati lacrimogeni, cannoni ad acqua e spray. Prendendo la parola, Levan Khabeishvili, leader del partito di opposizioneno Movimento unito nazionale, ha fatto un appello per tenere manifestazioni quotidiane fino alla revoca della normativa e ha bruciato pubblicamente dei fogli su cui era stampato il testo della. Durante gli scontri di martedì sera sono stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Georgia, continua la protesta contro la legge sugli “agenti stranieri”: migliaia di manifestanti radunati davanti a… - carlos_mcastro : RT @RaiNews: Il partito di governo: il dibattito sulla nuova legge sarà ripreso tra mesi, dopo parere commissione Consiglio d'Europa. Conti… - RaiNews : Il partito di governo: il dibattito sulla nuova legge sarà ripreso tra mesi, dopo parere commissione Consiglio d'Eu… - BEPPESARNO : ...Prima la #Moldavia???? e ora la #Georgia???? Si continua ad alimentare tensione geopolitica, manipolata ad arte, pe… - gpercia : RT @Barbiero: e si continua a #Tbilisi #Georgia -

La presidente della, Salome Zurabishvili , da New York dove è attualmente in visita si è rivolta ai partecipanti alle proteste e ha espresso loro il proprio sostegno: "Mi rivolgo a voi che ......grazie a un misto di commercio semi - legale e sussidi russi (compreso il gas gratuito che... L'ultima volta che laha tentato di riconquistare l'Ossezia del Sud con la forza, nell'...... sostenendo comunque il lavoro dei giornalisti, tecnici e grafici de L'Arena, accetta i cookie di profilazione cliccando "Accetta e": ti verranno mostrati annunci pubblicitari in linea con i ...

Georgia, continua la protesta contro la legge sugli “agenti stranieri”: migliaia di manifestanti… Il Fatto Quotidiano

Georgia e “agenti stranieri ... potrebbe cadere nei prossimi giorni» e spronato gli alleati a «non sottovalutare la Russia e a continuare a sostenere l’Ucraina». La città del Donbas è ormai ...Continua la serie di medaglie del altoatesini: a Bakuriani, dopo l'oro di Ochner e March nel Mixed Team Event, il 33enne di Lagundo è terzo nello snowboardcross Omar Visintin, 33enne di Lagundo, feste ...