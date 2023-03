Georgia | continua la protesta contro la legge sugli “agenti stranieri” | idranti e gas lacrimogeni sui manifestanti

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Un’altra serata di proteste, sempre davanti al Parlamento, per manifestareunache per opposizioni ed Europa mira a limitare le attività dei media e delle ong, sul modello di quella analoga varata nel 2012 in Russia. La cosiddetta norma” ha di nuovo radunato a Tbilisi migliaia di, nonostante il presidente del partito governativo Sognono, Irakli Kobakhidze, abbia precisato che il dibattito sul provvedimento verrà ripreso soltanto solo tra “alcuni mesi”, quando avrà ottenuto il parere della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa. Come avvenuto anche ieri sera, le forze speciali della poliziana hanno iniziato a disperdere con glii ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : Georgia, continua la protesta contro la legge sugli “agenti stranieri”: migliaia di manifestanti radunati davanti a… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Georgia, continua la protesta contro la legge sugli “agenti stranieri”: migliaia di manifestanti radunati davanti al P… - Enric0Chessa : Georgia, continua la protesta contro la legge sugli 'agenti stranieri': migliaia di manifestanti radunati davanti a… - Piergiulio58 : Georgia, rischio guerra civile per gli 'agenti stranieri', la legge slitta a data da destinarsi. Secondo l'opposizi… - fattoquotidiano : Georgia, continua la protesta contro la legge sugli “agenti stranieri”: migliaia di manifestanti radunati davanti a… -

La presidente della, Salome Zurabishvili , da New York dove è attualmente in visita si è rivolta ai partecipanti alle proteste e ha espresso loro il proprio sostegno: "Mi rivolgo a voi che ......grazie a un misto di commercio semi - legale e sussidi russi (compreso il gas gratuito che... L'ultima volta che laha tentato di riconquistare l'Ossezia del Sud con la forza, nell'...... sostenendo comunque il lavoro dei giornalisti, tecnici e grafici de L'Arena, accetta i cookie di profilazione cliccando "Accetta e": ti verranno mostrati annunci pubblicitari in linea con i ...

Georgia, continua la protesta contro la legge sugli “agenti stranieri”: idranti e gas lacrimogeni… Il Fatto Quotidiano

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Tbilisi per protestare contro la legge sugli agenti stranieri. La polizia è intervenuta per disperderli con spray al peperoncino e idranti. Alcuni avreb ...Migliaia di manifestanti sono tornati a radunarsi mercoledì pomeriggio nella piazza davanti al Parlamento di Tbilisi: prosegue in Georgia la protesta contro la legge sugli ‘agenti stranieri’ approvata ...