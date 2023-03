Georgia: arresti e scontri nelle proteste contro 'legge su agenti stranieri' (Di mercoledì 8 marzo 2023) - Le norme approvate in prima lettura dal Parlamento ricalcano quelle già in vigore in Russia e sono viste dalle opposizioni come un tentativo di mettere il bavaglio all'informazione. Oggi previste ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 marzo 2023) - Le norme approvate in prima lettura dal Parlamento ricalcano quelle già in vigore in Russia e sono viste dalle opposizioni come un tentativo di mettere il bavaglio all'informazione. Oggi previste ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurodeputatipd : RT @brandobenifei: In #Georgia stanno adottando una legge bavaglio contro la libera informazione. Migliaia di persone si sono riversate ne… - CirianiCarlo : RT @brandobenifei: In #Georgia stanno adottando una legge bavaglio contro la libera informazione. Migliaia di persone si sono riversate ne… - LucaBellinzona : RT @brandobenifei: In #Georgia stanno adottando una legge bavaglio contro la libera informazione. Migliaia di persone si sono riversate ne… - brandobenifei : In #Georgia stanno adottando una legge bavaglio contro la libera informazione. Migliaia di persone si sono riversa… - claudiomilani6 : RT @ilriformista: La proposta di legge sulle ong scatena le proteste: migliaia di persone hanno manifestato davanti al Parlamento. La paura… -

Georgia: arresti e scontri nelle proteste contro 'legge su agenti stranieri' - Le norme approvate in prima lettura dal Parlamento ricalcano quelle già in vigore in Russia e sono viste dalle opposizioni come un tentativo di mettere il bavaglio all'informazione. Oggi previste ... Georgia, in piazza contro legge ritenuta liberticida: 66 arresti tra i manifestanti, 50 poliziotti feriti Chiediamo un dibattito sulla Georgia in plenaria a Strasburgo la prossima settimana'. Lo annuncia via Twitter il gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo. L'ambasciata degli Stati ... Manifestazioni in Georgia, 66 arresti,50 poliziotti feriti Sessantasei manifestanti sono stati arrestati e una cinquantina di poliziotti sono rimasti feriti durante le proteste a Tbilisi in Georgia contro la legge sugli agenti stranieri. Ieri sera i manifestanti hanno sfondato le barriere all'ingresso del Parlamento, tentando di entrare nel cortile del palazzo. Bombe molotov e pietre ... - Le norme approvate in prima lettura dal Parlamento ricalcano quelle già in vigore in Russia e sono viste dalle opposizioni come un tentativo di mettere il bavaglio all'informazione. Oggi previste ...Chiediamo un dibattito sullain plenaria a Strasburgo la prossima settimana'. Lo annuncia via Twitter il gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo. L'ambasciata degli Stati ...Sessantasei manifestanti sono stati arrestati e una cinquantina di poliziotti sono rimasti feriti durante le proteste a Tbilisi incontro la legge sugli agenti stranieri. Ieri sera i manifestanti hanno sfondato le barriere all'ingresso del Parlamento, tentando di entrare nel cortile del palazzo. Bombe molotov e pietre ... Georgia, in piazza contro legge ritenuta liberticida: 66 arresti tra i manifestanti, 50 poliziotti feriti TGCOM Georgia: 66 arresti tra i manifestanti, 50 poliziotti feriti In Georgia 66 manifestanti sono stati arrestati e una cinquantina di poliziotti sono rimasti feriti durante le proteste a Tbilisi. Martedì sera manifestanti hanno sfondato le barriere all'ingresso del ... Georgia, proteste per la legge…" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... In Georgia 66 manifestanti sono stati arrestati e una cinquantina di poliziotti sono rimasti feriti durante le proteste a Tbilisi. Martedì sera manifestanti hanno sfondato le barriere all'ingresso del ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...